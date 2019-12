Se oprește apa în localitatea Cumpăna Pentru remedierea unei avarii pe conducta principala de alimentare cu apa, de pe Șoseaua Constanței, din localitatea Cumpana, RAJA SA este nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile, astazi – 29 noiembrie 2019, in intervalul orar 13.00 – 17.00. In acest timp nu vor avea apa la robinete toți consumatorii din localitate. Ne cerem scuze pentru neplacerile create abonaților pe care ii asiguram ca echipele de intervenție vor face tot posibilul pentru finalizarea reparațiilor și reluarea furnizarii apei potabile in cel mai scurt timp. Articolul Se oprește apa in localitatea Cumpana apare prima data… Citeste articolul mai departe pe infosud-est…

Sursa articol: infosud-est

