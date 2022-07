Se oprește apa în Băneasa Miercuri – 27 iulie 2022, in intervalul orar 08.00 – 16.00, RAJA SA va sista furnizarea apei potabile in localitatea Baneasa din județul Constanța, pentru remedierea unei avarii survenite pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 125 mm, de pe strada Trandafirilor. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat abonaților, pe care ii asiguram […] Articolul Se oprește apa in Baneasa apare prima data in . Citeste articolul mai departe pe infosud-est…

Sursa articol si foto: infosud-est

