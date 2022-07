Stiri pe aceeasi tema

- Ploieștiul ramane fara apa calda! Din pacate, s-au adeverit avertismentele pe care le-am facut in legatura cu gestionarea defectuoasa de catre ADI Termo Prahova (asociația formata din Consiliul Județean Prahova și municipiul Ploiești) a problemelor legate de sistemul de furnizare a agentului…

- Vremea in Romania va fi mai calda decat in mod normal nu doar in ultimele zile din iulie, ci si in primele doua saptamani din august, arata ANM, care a publicat prognoze pentru urmatoarele patru saptamani. In fiecare dintre urmatoarele saptamani vremea va fi mai calda decat normalul perioadei si in…

- Societatea CET Govora SA anunta intreruperea furnizarii agentului termic sub forma de apa fierbinte si apa calda de consum, in data de 24.06.2022, intre orele 800 ÷ 1800, pentru eliminarea avariei aparute pe reteaua primara, str. Henri Coanda, din Ramnicu Valcea, in camin vizitare, pe racord PT38 –…

- Societatea CET Govora SA anunta intreruperea furnizarii agentului termic sub forma de apa fierbinte si apa calda de consum, in data de 24.06.2022, intre orele 800 ÷ 1800, pentru eliminarea avariei aparute pe reteaua primara, str. Henri Coanda, din Ramnicu Valcea, in camin vizitare, pe racord PT38 –…

- Fara apa calda, marți, in blocurile din zona Garii de Nord și in cartierul Tipografilor. In vederea remedierii unei avarii pe circuitul primar al centralei termice Dragalina, suntem nevoiți sa intrerupem furnizarea apei calde de consum in ziua de marți, 07.06.2022, de la...

- In ultima vreme, ca urmare a unor defecțiuni la sistemul de distribuție a apei menajere, cel puțin in sectorul 6, au existat probleme cu alimentarea. De curand, aproape intreg cartierul Drumul Taberei a avut astfel de probleme. Intr-un anunț publicat pe site-ul oficial, Compania Municipala Termoenergetica…

- Operatorul de transport și distribuție a energiei termice, Thermonet, anunța sistarea furnizarii apei calde in municipiul Suceava cu excepția cartierului Burdujeni incepand din 15 mai ora 22.00 pana pe 21 mai ora 6.00 pentru execuția unor lucrari de deviere a conductelor de transport ,in zona Apeductului…