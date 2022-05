Se operează Vladimir Putin? Cine ar urma să îl înlocuiască Aparițiile publice ale liderului rus Vladimir Putin din ultima vreme au ridicat oarecare semne de intrebare cu privire la starea sa de sanatate. In ciuda faptului ca propaganda rusa il prezinta sanatos, presa britanica anunța ca Vladimir Putin ar urma sa fie operat in perioada urmatoare de cancer, chiar in plin razboi. Mai mult, se știe și cine ar urma sa ii ia locul. Este vorba de Nikolai Patrushev, presedinte al Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse, din mai 2018, caruia Putin ar urma sa-i predea puterea cat el va fi in convalescența, potrivit The Sun, preluat de Playtech.ro . Fost ofițer… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

