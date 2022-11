Se naște un nou lider în SUA! Informații de ultimă oră Alegerile intermediare din America au intrat in faza lor finala, deja fiind inchise sectiile de vot in majoritatea statelor. Pe masura ce se incheie votul, fereastra de oportunitate pentru democrați se ingusteaza! Analiștii politici se intreaba deja daca nu cumva deja se naște un nou lider in SUA! Pana in prezent, republicanii au asigurate 46 de locuri in Senat, in timp ce democratii au 44. „Un joc de șah foarte strans pentru controlul Senatului și sunt mai puține piese la locul lor”, a analizat situația realizatorul CNN John King. Se naște un nou lider SUA, in Camera Reprezentanților Potrivit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Victorie importanta pentru republicani: Candidatul republican JD Vance, sustinut de Donald Trump, a castigat cursa pentru un loc care ramasese vacant in Senat pentru statul Ohio, democratii ratand astfel posibilitatea de a-si mari majoritatea in camera superioara a Congresului. Vance l-a invins pe candidatul…

- Democratii au reusit marti sa mentina locul disputat de guvernator al statului New York, unul dintre fiefurile lor, care a fost totusi scena unei curse mai stranse decat se astepta in alegerile de la jumatatea mandatului, potrivit presei americane, relateaza miercuri AFP. Guvernatoarea in exercitiu…

- Alegerile intermediare din America au intrat in faza lor finala, deja fiind inchise sectiile de vot in majoritatea statelor. Primele proiectii ale rezultatelor confirma avantajul asteptat al republicanilor la Camera Reprezentantilor, in timp ce la Senat pare sa se mentina egalitatea. Multe dintre cursele…

- Liderul republicanilor din Camera Reprezentanților, Kevin McCarthy, a fost reales in funcție, potrivit CNN. McCarthy a invins-o pe candidata democrata Marisa Wood in cursa de la jumatatea mandatului pentru cel de-al 20-lea district al Congresului din California. Victoria este una extrem de importanta,…

- Alesii republicani americani intentioneaza sa declanseze anchete de amploare asupra administratiei lui Joe Biden daca redobandesc marti controlul asupra Camerei Reprezentantilor, a dat asigurari liderul lor din camera inferioara a Congresului, Kevin McCarthy, intr-un interviu difuzat luni pe CNN, relateaza…

- ”Ei spun ca, daca inving, probabil ca nu vor continua sa finanteze Ucraina”, a acuzat seful statului american joi, intr-o vizita in Pennsylvania, un stat-cheie in aceste alegeri de la jumatate de mandat. ”Acesti oameni nu inteleg. Nu este vorba doar despre Ucraina, Este vorba despre Europa de Est. Despre…