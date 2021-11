Cristian Diaconescu a afirmat ca negocierile cu PNL vizeaza cooperarea pe proiecte locale si nationale, nicidecum o absorbtie prin fuziune. ”Disparitia acestei formatiuni politice este exclusa”, transmite liderul PMP. Surse liberale au recunoscut inca de vineri ca Biroul Executiv (BEx) al PNL a hotarat demararea discutiilor cu PMP in vederea fuziunii prin absorbtie, iar liberalii […] The post Se naste un nou hibrid: este alianta politica a momentului! Liderul a confirmat negocierile first appeared on Ziarul National .