- Pierderile economice globale ar putea ajunge la 5.000 de miliarde de dolari, conform unui scenariu privind „o crestere plauzibila” a fenomenelor meteo extreme care au legatura cu schimbarile climatice si care provoaca distrugeri de culturi agricole si probleme in aprovizionarea cu hrana si apa, a apreciat…

- In acest an, China a obținut economii de aproape 10 miliarde de dolari prin achiziții record de petrol din țari aflate sub sancțiuni occidentale, potrivit calculelor Reuters, bazate pe date de la comercianți și companii de urmarire a navelor. O consecința a sancțiunilor impuse de Statele Unite și de…

- Camera Reprezentantilor din Congresul Statelor Unite se reuneste din nou sambata, avand la dispozitie mai putin de 18 ore pentru a evita blocarea guvernului din lipsa de finantare - asa-numitul „shutdown".

- Ministerul Apararii Naționale a cerut Parlamentului aprobarea pentru o achiziție militara record, estimata la 6,5 miliarde dolari, pentru avioane multirol F-35 ce urmeaza a fi cumparate de la Statele Unite ale Americii, in cadrul programului Foreign Military Sales al Pentagonului. Achiziția va fi inițiata…

- Datoria de stat a Statelor Unite a depașit pentru prima data 33.000 de miliarde de dolari. Acest lucru este evidențiat de informațiile publicate de Departamentul Trezoreriei americane. In baza de date de pe site-ul Ministerului de Finanțe, in coloana "total datorie publica", la data de 18 septembrie,…

- Avutia globala a gospodariilor a scazut anul trecut, pentru prima data dupa criza financiara din 2008, pe masura ce inflatia si aprecierea dolarului american a dus la diminuarea partrimoniului privat cu 11.300 miliarde de dolari, transmite Bloomberg.Potrivit unui raport anual al bancii elvetiene Credit…

- Valoarea pagubelor provocate de dezastrele naturale la nivel mondial a scazut ușor in prima jumatate a anului, la 120 de miliarde de dolari (109 miliarde de euro), potrivit unei estimari a Swiss Re, insa furtunile din Statele Unite au majorat factura pentru asiguratori, potrivit AFP.