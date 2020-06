Stiri pe aceeasi tema

- ALDE, PSD si Pro Romania ar putea avea candidați comuni la urmatoarele alegeri locale si parlamentare. Cele trei formațiuni poarta negocieri in vederea formarii unei coaliții electorale, a anuntat, vineri, presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu.

- ALDE, PSD si Pro Romania au discutii pentru formarea unei coalitii de centru-stanga in vederea participarii la urmatoarele alegeri locale si parlamentare, a anuntat, vineri, presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu. "Sunt in momentul de fata discutii intre noi, ALDE, PSD si Pro Romania pentru formarea…

- ALDE, PSD si Pro Romania au discutii pentru formarea unei coalitii de centru-stanga in vederea participarii la urmatoarele alegeri locale si parlamentare, a anuntat, vineri, presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu. "Sunt in momentul de fata discutii intre noi, ALDE, PSD si Pro Romania pentru formarea…

- Presedintele Klaus Iohannis a taxat dur intentia social-democratilor de a depune o motiune de cenzura la adresa Guvernului Orban si ii acuza ca doresc o crizo politica, pe langa criza medicala legata de coronavirus."In vreme ce prioritatea noastra este protejarea cetațeanului și programul economic care…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, duminica seara, ca a discutat cu liderul Pro Romania, Victor Ponta, precum si cu cel al ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, ca Parlamentul sa nu intre in vacanta, urmand sa lucreze in sesiuni extraordinare atat in iulie, cat si in august. Mai mult, dupa starea…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, duminica seara, ca a discutat cu liderul Pro Romania, Victor Ponta, precum si cu cel al ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, ca Parlamentul sa nu intre in vacanta, urmand sa lucreze in sesiuni extraordinare atat in iulie, cat si in august. El a precizat, de asemenea,…

- Guvernul Orban ar putea fi demis la scurt timp dupa ridicarea starii de urgența. Totul depinde de felul in care se vor mobiliza aleșii opoziției. Parlamentarii ALDE, alaturi de cei PSD si Pro Romania, au in vedere depunerea unei motiuni de cenzura, dar nu a fost stabilita o data, poate fi dupa 15…

- Senatul a adoptat miercuri, in calitate de prima Camera sesizata, inițiativa legislativa depusa de PSD, UDMR, Pro Romania și ALDE privind prelungirea cu cel mult șase luni a mandatelor primarilor și consilierilor locali. Cele patru partide de opoziție, care sunt majoritare in Senat, au introdus o modificare…