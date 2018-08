“Va fi un summit important”, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe, Bahram Ghassemi, potrivit agerpres.ro Ghassemi a precizat ca va anunta data exacta a summitului in curand. Iranul, alaturi de Rusia si de militia siita Hezbollah din Liban, este unul dintre principalii sustinatori ai presedintelui sirian Bashar al-Assad in conflictul civil din Siria. “Imediat ce vom vedea ca Siria se apropie de stabilitate, putem cu siguranta sa ne reducem activitatile de consiliere militara sau sa ne retragem cu totul”, a spus purtatorul de cuvant anterior in aceasta luna.