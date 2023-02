Stiri pe aceeasi tema

- In 2022 s-au nascut cu peste 25.000 de copii mai puțin decat in 2021, fiind anul cu cea mai mica natalitate din 1930 incoace, arata datele transmise vineri de Institutul Național de Statistica, citate de Hotnews. In 2022 au venit pe lume puțin peste 170.000 de copii, fața de cei aproape 200.000 nascuți…

- Invațamantul intra și in 2023 cu noian de incertitudini, dar și schimbari anunțate. Cele mai importante țin de noile legi ale Educației, ce se doresc a fi adoptate de Parlament pana la 15 martie. Printre altele, se așteapta ca noile legi sa reglementeze și finanțarea Educației. Salarizare, buget, norme…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o serie de avertizari nowcasting Cod galben de vant puternic, dar si de ceata si polei, valabile in numeroase zone din tara. Potrivit meteorologilor, pana la ora 9:00, in localitati din judetele Timis, Hunedoara, Ialomita, Arges, Buzau, Prahova,…

- Institutul Național de Statistica a dat publicitații primele rezultate ale Recensamantului Populației și Locuințelor realizat in 2022. Datele arata o scadere accentuata a populației in județul Ialomița. Prin comparație, numarul de locuitori al județului nostru este aproape similar cu cel inregistrat…

- Centrul INFOTRAFIC informeaza ca se circula in condiții de ceața, in județele Dambovița, Argeș, Bacau, Botoșani, Calarași, Cluj The post Centrul INFOTRAFIC informeaza ca se circula in condiții de ceața, in județele Dambovița, Argeș, Bacau, Botoșani, Calarași, Cluj,Giurgiu, Ialomița, Iași, Ilfov, Mureș,…

- Datele semnal publicate marti de Institutul National de Statistica (INS), a unei cresteri economice de 1,3- in trimestrul al treilea din 2022, fata de T2 2022, crestere care corespunde unui avans anual de 4- din PIB, au fost semnificativ mai bune decat se asteptau analistii, care anticipau o contractie…