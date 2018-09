Se muta camerele video pentru rovinieta de la Maracineni

Camerele video pentru rovinieta, de la podul de la Maracineni, vor fi mutate, tot pe Drumul European 85, in localitatea Poșta Calnau. Odata cu acest transfer, mii de soferi din mai multe localitati buzoiene nu vor mai fi nevoiti sa achite taxa de drum. Compania Naționala de Drumuri Naționale a anunțat ca, la inceputul saptamanii viitoare, camerele video de verificare a rovinietei vor fi transferate și amplasate in localitatea Posta Calnau. Astfel, mii de soferi din cateva comune afșate in nordul municipiului Buzau nu vor mai fi nevoiti sa achite taxa de drum. De-a lungul anilor, oamenii au platit…