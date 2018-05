Se modifica salariile directorilor? Proiectul privind stabilirea lor, in consultatie publica

Stiri pe aceeasi tema

- Violeta Stoica Ședința extraordinara a consilierilor locali ploieșteni, programata pentru maine, are toate șansele sa stea pe un adevarat butoi cu pulbere, din cauza unui subiect care a fost intotdeauna fierbinte in oraș: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societații de transport public,…

- Sindicatele din industria de Aparare din cadrul CNS Cartel ALFA si BNS protesteaza, astazi si maine, in Piata Victoriei, fata de problemele cu care domeniul se confrunta, cum ar fi deficitul de personal si lipsa investitiilor, potrivit Mediafax. Sindicalistii vor picheta sediul Guvernului, fiind nemultumiti…

- Romania va avea in anii 2018 și 2019 deficite bugetare peste limita de 3% din PIB impusa de UE, iar scumpirile suportate de populație la produse și servicii vor continua, avertizeaza, joi, CE in prognoza de primavara. Romania va avea in continuare un avans procentual accelerat al produslui intern brut,…

- Benjamin Netanyahu poate incepe un razboi fara aprobarea guvernului. Legea care ii sporește puterile premierului israelian a fost votata de parlamentari, transmite AFP. Parlamentul israelian a votat luni in favoarea unei legi care permite premierului si ministrului apararii sa decida intrarea in razboi…

- Aceasta lege, care a primit 62 de voturi pentru si 41 impotriva, ofera cabinetului restrans de securitate responsabilitatea de a decide o operatiune militara sau razboiul fara sa discute cu restul guvernului.Un paragraf precizeaza insa ca, in caz de "conditii extreme", premierul si ministrul…

- Primarul Comunei Zemeș aduce la cunostința publica Proiectul de Hotarare referitor la stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile in anul 2019. Documentația poate fi consultata pe site-ul instituției www.zemes.ro sau la sediul instituției... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Incepand de la 1 martie cresc si salariile profesorilor, nu doar ale medicilor. In cazul cadrelor didactice, majorarea prevazuta de Guvern se ridica la 20%. Conform calculelor facute pe Portalinvatamant.ro, unele cresteri sunt de peste 1.000 de lei. Iata cateva exemple de mariri…

- Sumele de bani colectate potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea masurilor necesare in vederea asigurarii resurselor financiare pentru achizitionarea unul bun apartinand patrimoniului cultural national mobil clasat in categoria Tezaurul patrimoniului…