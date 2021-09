Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de astazi, 16 septembrie 2021, Hotararea numarul 70 prin care se propune stabilirea unor masuri necesar a fi aplicate in contextul pandemiei de COVID-19. Principalele modificari propuse vizeaza: a) Permiterea desfașurarii unor activitați…

