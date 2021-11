Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) a șters de pe site graficul cu noile variante de coronavirus care circula in Romania, iar raportul modificat cuprinde exclusiv tulpina Delta. Cel puțin noua variante ale coronavirusului cu diverse mutații circula intens in Romania, iar in saptamana 8-14…

- Cercetatorul Octavian Jurma, a declarat ca o noua varianta ar putea sta la baza valului cinci din Romania, iar 20% din testele care au fost secvențiate in ultima saptamana in Romania au aratat circulația unei noi tulpini, cunoscuta și ca Delta Plus. „Pentru prima data, saptamana trecuta, vedem ca secvențierile…

- Cercetatorul Octavian Jurma considera ca pandemia a produs deja o noua tulpina, care va reprezenta inceputul unui nou val de infectari. Intr-o intervenție la Digi24, acesta a mai declarat ca ar trebui autoritațile sa vorbeasca mai puțin despre masuri de relaxare și sa se concentreze pe campania de vaccinare.

- Daniel Coriu, presedintele Colegiului Medicilor din Romania, atrage atenția joi, intr-o conferința de presa, ca fața de medicii care transmit ”mesaje eronate” care ”ating grav sanatatea publica trebuie sa existe o atitudine ferma, potrivit News.ro. La mijlocul lunii octombrie, medicul Daniel Coriu a…

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) a facut o recomandare Comitetului pentru Situații de Urgența de a carantina Bucureștiului și Ilfovului pentru o perioada de 14 zile, ca urmare a creșterii ratei de incidența, au precizat surse guvernamentale pentru Libertatea. Informația a fost prezentata…

- Mai mult de trei sferturi dintre cazurile de COVID-19 inregistrate saptamana trecuta in Romania au fost la persoane nevaccinate, iar 95.2% din decesele asociate virusului au fost la persoane nevaccinate, se arata in raportul miercuri, 15 septembrie, de Institutul National de Sanatate Publica (INSP)…

- Institutul Național de Sanatate Publica a anunțat duminica faptul ca sunt 9 copii internați pe secțiile ATI-COVID in spitalele din Romania, șase dintre aceștia fiind la Iași. „Majoritatea au și alte probleme de sanatate, nu poți sa riști sa nu ii pui pe ATI, se pot decompensa in orice secunda”, a explicat…

- Institutul National de Sanatate Publica informeaza marti,31 august, ca pana la data de 29 august au fost confirmate 2.373 de cazuri COVID care provoaca ingrijorare, dintre care 620 de cazuri cu varianta Delta. In urma cu o saptamana, numarul cazurilor cu tulpina Delta era de 450. Dintre cele 620 cazuri…