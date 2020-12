Stiri pe aceeasi tema

- Peste 20 de angajați ai Companiei de Apa Oltenia vor impaduri in aceasta saptamana o suprafața de 5 hectare in localitatea Breasta. Activitatea face parte din Programul „Adopta un copac”, derulat de ONG ViitorPlus. Asociația pentru dezvoltare durabila, are drept scop creșterea suprafețelor impadurite…

- Anul acesta, evenimentele din Decembrie 1989 vor fi marcate printr-o serie de manifestari organizate de catre autoritațile locale sub deviza „Demnitate, Democrație, Determinare”. Programul dedicat Revoluției timișorene este urmatorul: 16 decembrie 11:30 Ședința festiva a Consiliului Local Timișoara…

- Astfel ca, dupa vacanta de iarna, de pe 4 pe 15 ianuarie, cursurile la toate facultatile si specializarile de la UMF se vor desfasura exclusiv online, pe platforma de e-learning, iar de pe 16 ianuarie 2021 studentii vor veni la sediul facultatii fiindca sesiunea se va desfasura fata-in-fata, cu respectarea…

- Activitatea judiciara a Tribunalului Galati se va restrange semnificativ pana pe 23 decembrie din cauza numarului mare de angajati confirmati pozitiv cu SARS-CoV-2, se arata intr-un comunicat transmis, miercuri, de instanta de judecata. Potrivit sursei citate, se suspenda programul de lucru cu publicul…

- Mihai Lupu a semnat noi dispozitii privind numirea unor consilieri care isi vor desfasura activitatea la cabinetul sau Prin dispozitia nr. 447 19.11.2020 a fost numita consilier la Cabinetul Presedintelui Emilia Georgeta Tutui Lupu l a numit si pe Mitica Pepi in functia de Consilier Onorific pe probleme…

- La Consiliul Judetean Argeș se pot depune dosarele pentru acordarea burselor de merit, de performanța și bursele sociale. Regulamentul privind Programul județean de burse pentru invațamantul preuniversitar de stat derulat de Consiliul Județean Argeș și cererile – tip se regasesc și se pot descarca de…

- Comitetul Local pentru Situații de Urgența Ocna Mureș a decis miercuri continuarea aplicarii masurii privind obligativitatea purtarii maștii de protecție, in spațiile publice, spațiile comerciale, mijloacele de transport in comun și la locul de munca. De asemenea, ramane restricționat accesul in piața…

- Activitatea didactica ce presupune prezența fizica a elevilor și a cadrelor didactice din unitațile de invațamant preuniversitar din județ, in care sunt organizate secții de votare, se suspenda in perioada 25 – 29 septembrie. Aceasta se va desfașura exclusiv in sistem on-line. Aceasta decizie a fost…