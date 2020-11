CT BUS anunța ca, pentru prevenirea infectarii cu virusul SARS-CoV-2, in conformitate cu Ordinul Operațional nr. 177698 din 20.11.2020 emis de Direcția Gestionare Servicii Publice din cadrul Primariei Municipiului Constanța, se modifica procedura de imbarcare, respectiv debarcare a pasagerilor in stațiile de autobuz: coborarea din autobuz se va face doar pe la ușa 3, iar accesul in mijlocul de transport in comun, doar pe la ușa 1. Astfel, la oprirea in stație, pasagerii vor folosi ușa 3 pentru a cobori. In tot acest timp, ușa 1 și ușa 2 raman inchise. Dupa coborarea pasagerilor, ușa 3 se va inchide.…