Se MODIFICĂ procedura de acordare a CONCEDIILOR medicale Guvernul a aprobat azi o Ordonanța de Urgența care prevede noi reglementari referitoare la conditiile si modalitatea de acordare a certificatelor de concediu medical pentru carantina si a indemnizatiilor aferente acestor certificate. De asemenea, pentru persoanele asigurate care insotesc copilul bolnav la tratament pe teritoriul unui alt stat certificatele de concediu medical se vor elibera de catre casele de asigurari de sanatate, se arata intr-un comunicat transmis de... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

