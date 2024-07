Se modifică OUG 84. Când își recuperează permisul șoferii care refuză testarea anti-drog Șoferii care refuza testul rapid anti-drog al Poliției vor primi inapoi permisul de conducere „la implinirea termenului de 72 de ore de la momentul finalizarii procedurilor de recoltare a probelor biologice”. Modificarea OUG 84 vine dupa protestele șoferilor in legatura cu erorile testelor rapide anti-drog ale Poliției și dupa apelul medicilor legiști care susțin ca […] The post Se modifica OUG 84. Cand iși recupereaza permisul șoferii care refuza testarea anti-drog appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

