Se modifică modul de numire al membrilor conducerii din instituțiile subordonate Consiliului Județean Timiș Aprobarea și nominalizarea membrilor conducerilor instituții care se afla in subordonarea Consiliului Județean Timiș in cadrul conducerilor instituțiilor aflate in subordine se va schimba. Astfel, plenul va valida doar schema de funcții și nu va nominaliza numele ocupanților, urmand doar sa valideze propunerile lansate din partea instituții. Persoanele care vor ocupa unul dintre aceste posturi ... The post Se modifica modul de numire al membrilor conducerii din instituțiile subordonate Consiliului Județean Timiș appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

