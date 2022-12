Se modifică Legea plafonării prețului energiei, după ce a creat haos în rândul consumatorilor (EXCLUSIV) Dupa ce a generat nervi și haos in randul consumatorilor cu mai multe locuințe și al chiriașilor, Legea plafonarii prețului energiei va suferi noi modificari. Prețurile vor fi stabilite doar in funcție de consum, indiferent de faptul ca exista sau nu și alte proprietați pe langa cea de reședința. „In cazul clienților casnici, prețul final facturat se aplica pentru toate locurile de consum ale clientului final”, se arata in singurul articol supus modificarii. Propunerea legislativa a fost inregistrata luni și trimisa spre a fi supusa in regim de urgența dezbaterii și aprobarii Parlamentului. In… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

