Se modifica Legea Pensiilor in sensul completarii ei. Vezi aici despre ce este vorba!

Stiri pe aceeasi tema

- Au fost 155 de voturi „pentru”, 21 „impotriva” si 90 de abtineri. Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare abilitarea Guvernului de a emite ordonante in domenii care nu fac obiectul legilor organice, de la incheierea primei sesiuni ordinare a anului 2021, pana la reluarea lucrarilor Parlamentului…

- „Curtea a constatat ca, intrucat actul de revocare este neconstituțional, acesta inceteaza sa mai produca efecte juridice. Prin urmare, in temeiul art.147 alin.(4) din Constituție, care consacra caracterul general obligatoriu și efectele pentru viitor ale deciziilor Curții Constituționale, Curtea menționeaza…

- Persoanele care traiesc in zone izolate sau care au acces mai greu la servicii medicale ar putea beneficia de asistența medicala mobila, prin intermediul unor ambulatorii mobile și al caravanelor medicale, potrivit unui proiect de lege inregistrat recent la Senat. Propunerea legislativa pentru modificarea…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a declarat joi, la Constanta, ca Legea consumatorului vulnerabil reprezinta o prioritate, obiectivul coalitiei fiind ca acest act normativ sa fie adoptat pana la sfarsitul sesiunii parlamentare. Liderul PNL a afimat ca, impotriva reglementarilor europene,…

- Proiectul de lege privind implementarea și dezvoltarea tehnologiei 5G va intra maine in plenul Camerei Deputaților pentru vot. Proiectul a fost adoptat saptamana trecuta de comisiile raportoare din Camera Deputaților cu majoritate de voturi. Comisia IT, comisia de aparare și comisia juridica au aprobat…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri legea care pune in acord Codul de procedura penala cu decizia CCR și care prevede ca instanța de judecata trebuie sa pronunțe hotararea in cel mult 120 de zile de la incheierea dezbaterilor. De asemenea, motivarea deciziei trebuie sa fie publicata in…

- Comisia Juridica a amendat joi forma initiatorilor, in sensul ca, de la incheierea procesului, judecatorii au la dispozitie, in cazuri exceptionale, maximum 120 de zile (fata de 90 de zile cat prevedea propunerea legislativa in forma initiatorilor) pentru pronuntarea sentintei si motivarea hotararii…

- Pensia de urmaș 2021: Moștenitorii ar putea incasa pensia integrala a celui decedat timp de doi ani. Propunere legistaliva Inainte sa primeasca pensia de urmaș prevazuta de lege, timp de doi ani moștenitorii legali ar putea primi integral pensia persoanei decedate, dupa cum se arata intr-o propunere…