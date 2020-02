Se modifică LEGEA PENSIILOR. Anunţul făcut de Violeta Alexandru "Sumele prevazute pentru creșterea pensiilor sunt prevazuți in buget. Conform legii, la 1 septembrie. Faptul ca se propaga in spațiul public zilnic, dar oare s-or mari, arata doar ca PSD cu asta se ocupa. Am spus clar: pensiile vor crește! Nu va fi o noua lege a pensiilor, dar vom face niște modificari. Sunt decizii ale Curții Constituționale care ne obliga la modificari", a spus Violeta Alexandru la Gandul Live. Despre pensiile speciale, ministrul propus spune ca PNL e convins ca singurul criteriu care trebuie sa conteze in stabilirea unei pensii trebuie sa fie cel al contribuitivitații. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

