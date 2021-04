Se modifică legea. Construcţii în extravilan fără obligaţia solicitării PUZ „Proiectul de lege reglementeaza conditiile constructiilor in extravilan, prin care se simplifica procedurile birocratice in domeniul agricol si se reduce timpul de executie. Astfel, se autorizeaza executarea de constructii agricole in extravilan fara obligatia solicitarii PUZ. Proiectul simplifica procesul de implementare a proiectelor de agricultura, astfel va fi posibila finalizarea la timp.”, a declarat Csaszar Karoly, senator de Mures, presedintele comisiei pentru administratie publica din Senat, potrivit unui comunicat de presa al UDMR. Senatul a votat in calitate de prim for sesizata,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

