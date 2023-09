Se modifică legea. Ce riscă proprietarii care nu taie ambrozia răsărită pe terenurile lor. Planta provoacă alergii severe Deputatii au adoptat, decizional, proiectul de modificare a legii privind combaterea buruienii ambrozia, stabilind ca proprietarii de terenuri sa efectueze, pana la data de 30 iunie a fiecarui an sau in termen de 15 zile de la primirea unui avertisment, lucrari de smulgere sau erbicidare a acestei plante, precum si posibilitatea ca autoritatile locale sa […] The post Se modifica legea. Ce risca proprietarii care nu taie ambrozia rasarita pe terenurile lor. Planta provoaca alergii severe appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

