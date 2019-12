Stiri pe aceeasi tema

- Miile de copii care asteapta in acest moment o familie ar putea avea șanse mai mari sa primeasca un camin. Autoritațile vor sa schimbe intreg sistemul de adopție, inclusiv reluarea celor internaționale.

- Vremea se incalzeste, dar nu scapam de precipitatii. Temperaturile maxime ajung la 15 grade in dealurile de Vest si raman modeste in nordul si centrul Moldovei. Ploaia mocaneasca va pune stapanire pe majoritatea regiunilor, in timp ce la munte raman la putere lapovita si ninsorile.

- SPANIA - ROMANIA. Selecționerul Cosmin Contra planuiește sa schimbe masiv echipa la Madrid, unde va reveni la modulul cu un singur atacant. Ar urma sa apara printre titulari 5 nume noi: Benzar, Burca, Toșca, Hagi jr. și Razvan Marin. Tragerea la sorți pentru play-off-ul Ligii Națiunilor va avea loc…

- Elita finanțelor, autoritați și bancheri, incep sa cedeze in fața celui mai nou fenomen din lumea banilor: noua moneda lansata de Facebook, a carei apariție ar putea schimba radical sistemul financiar mondial.Autoritatile globale de reglementare financiara nu intentioneaza sa interzica Libra sau alte…

- Guvernul PSD Viorica Dancila a fost demis de plenul Parlamentului, care a aprobat ieri motiunea de cenzura depusa de opozitie cu 238 de voturi „pentru". Au fost prezenti 399 parlamentari si s-au consemnat 245 de voturi, dintre care 238 pentru adoptarea motiunii. Votul a fost secret, cu bile. Pentru…

- Prognoza meteo pentru intervalul 7-13 octombrie. Vremea se schimba radical in comparație cu saptamana antetioara. Temperaturile ajung la normalul acestei perioade. ANM, vremea pe regiuni in Romania.

- Tot mai multi romani au carduri bancare, fie de credit, fie de debit, pe care le folosesc in mod obisnuit pentru efectuarea platilor, fie la comercianti sau bancomate, fie online. De sambata, regulile se schimba radical.

- Vremea se schimba radical. Meteorologii au emis Cod galben de ploi torentiale, intensificari ale vantului, vijelii, descarcari electrice si grindina. Atentionarea este in vigoare incepand de astazi, de la ora 13:00 pana maine dimineata, la ora 10:00, in toate judetele din Moldova. (Interval de valabilitate:…