Se modifică formularul PLF: Schimbări la procedura de intrare în țară Guvernul vrea sa modifice prin OUG formularul PLF pe care trebuie sa il completam la intrarea in țara. Cei care intra in țara vor putea completa formularul PLF cu doar 24 de ore inainte, iar datele vor ramane in sistem pentru o perioada de 6 luni, nu 15 zile ca pana acum. Formularul online care […] The post Se modifica formularul PLF: Schimbari la procedura de intrare in țara appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

