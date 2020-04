Stiri pe aceeasi tema

- Invatamantul prescolar, scolar, preuniversitar si universitar se poate desfasura online pe perioada starii de urgenta sau de asediu, prevede Legea educatiei nationale 1/2011 modificata, miercuri, de Senat, in calitate de Camera decizionala, in sedinta de plen

- Primarul Sectorului 1 al Capitalei, Dan Tudorache, afirma ca educatie trebuie sa continue, chiar daca scolile s-au inchis, mai ales daca masura s-ar putea prelungi. ”Vom asigura din bugetul local tablete pentru toti profesorii si pentru toti elevii din Sectorul 1, urmand sa asiguram tot necesarul logistic…

- Toti copiii de la gradinita, prescolarii si elevii din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, respectiv acreditat confesional si particular, vor primi o masa calda la scoala, arata legea adoptata de Senat care a modificat masiv Legea Educatiei si care acum se afla la promulgare la presedintele…

- Ministerul Educatiei a anunțat ca Ordonanta de Urgenta privind transportul elevilor a fost publicata in Monitorul Oficial intr-o alta forma decat ar fi trebuit, urmand sa fie rectificata astazi.Ministerul Educatiei a precizat ca a eliminat din textul initial sintagma "transport rutier”, pastrand termenul…

- Clase cu mai puțini elevi, gratuitate pentru transport și accesul la muzee și spectacole Elevii vor fi mai puțini intr-o clasa și vor avea transport gratuit. Noile norme prevad o medie de 17 elevi intr-o clasa, dar nu mai puțin de 10. La gimnaziu, clasele vor avea in medie 22 de elevi și nu mai mult…

- Profesorii care se titularizeaza in mediul rural vor beneficia de o indemnizatie de instalare in cuantum de 3 salarii medii brute, arata un proiect de lege adoptat tacit in plenul Camerei Deputatilor, in sedinta de marti. Condiția este ca profesorii sa predea pe post in mediul rural cel putin 5 ani…

- Politistii locali din Targu le-au pus gand rau elevilor si profesorilor care fumeaza in incinta scolilor. Acestia vor face controale chiar imbracati in haine obisnuite, pentru a-i prinde pe cei care nu respecta legea.

- In acest an, la inițiativa Inspectoratului Școlar Județean Alba, peste 1.200 de elevi coordonați de peste 50 de profesori din școlile din intreg județul au participat joi, 5 februarie, la evenimente dedicate Zilei Internaționale a Cititului Impreuna, alaturandu-se campaniei promovate de „Citim Impreuna…