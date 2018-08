Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației propune schimbari majore la Bac 2019, probele scrise fiind programate, potrivit calendarului BAC 2019 aflat in discuție la MEN, in primele zile ale lunii iulie. Joi, calendarul examenului de Bacalaureat 2019 propus de Ministerul Educației a fost luat in discuție in cadrul Comisiei…

- Conform calendarului emis de Ministerul Educatiei, in zilele de 22 si 23 august, candidatii vor sustine si proba obligatorie a profilului, respectiv proba la alegere a profilului si specializarii. De asemenea, pe 21 august este stabilita proba scrisa la limba materna, insa la nivelul judetului Iasi…

- Atentie! In data de 27 iulie are loc inscrierea candidatilor care au avut de dat si au promovat examenele de corigente. Vezi aici ce acte sunt necesare pentru inscriere la examenul de Bacalaureat >> Prima proba scrisa, la Limba Romana, va avea loc pe 20 august. In urmatoarea zi, pe 21 august va fi desfasurata…

- EDU.RO REZULTATE BACALAUREAT 2018: Primelor rezultate vor aparea in centrele de examen si pe site-ul bacalaureat.edu.ro pe data de 4 iulie, pana la ora 12:00. In aceeasi zi, vor putea fi depuse contestatiile, in intervalul orar 12:00 – 16:00. Rezultatele finale la Bac 2018 vor fi facute publice in…

- REZULTATE BACALAUREAT 2018 EDU.RO Pentru sustinerea probelor scrise, in cele 440 de centre de examen, s-au inscris 136.871 de candidati din toate promotiile (118.856 de candidati din promotia curenta, respectiv 18.015 candidati din promotiile anterioare), potrivit Ministerului Educatiei. REZULTATE…

- Saptamana de foc pentru absolventii clasei a XII-a/ Probele scrise ale Bacalaureatului incep cu Limba si literatura romana in Social / on 22/06/2018 at 12:32 / Saptamana debuteaza cu emotii pentru peste 2.200 de absolventi ai clasei a XII-a din judet, care vor sustine, in perioada 25-28 iunie, probele…

- REZULTATE EVALUARE NATIONALA 2018. Emotii mari pentru absolventii de clasa a VIII-a care au sustinut examenul de evaluare nationala. Ministerul Educatiei publica notele de la Capacitate. Primele rezultate se afișeaza pe 19 iunie, pana la ora 12:00, iar in aceeași zi se pot depune contestații in intervalul…

- Dezvaluirile explozive marca EvZ și care au declanșat o reacție in lanț fara precedent in justiție și politica despre noaptea alegerilor din 2009 și modul in care a funcționat grupul „Noi suntem Statul!”, au fost impartașite și cu delegația Comisiei de la Veneția.