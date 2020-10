Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, prin Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA a lansat licitatia pentru... The post Pas important pentru modernizarea liniei de cale ferata Caransebeș-Timișoara-Arad appeared first on Renasterea banateana .

- Ziarul Unirea Licitația pentru construcția unei baze sportive in cartierul Cetate, in municipiul Alba Iulia, lansata recent in SEAP. Proiect de peste 1.000.000 de lei Compania Naționala de Investiții a lansat recent in SEAP, o licitație pentru Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari…

- Autostrada Soarelui intra in reparații, din 14 septembrie. Ce tronsoane de drum vor fi afectate Lucrarile de reparatii pe sectorul de beton al Autostrazii A2 Bucuresti-Constanta vor fi reluate luni, 14 septembrie, a anuntat joi Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Potrivit…

- "Noua cale ferata spre aeroport porneste din zona de racordare (fosta Halta Odaile) pe aproximativ 600 m, traseul continua cu o zona de consolidare, in lungime de 900 metri si un viaduct de 1,52 km, care supratraverseaza DN1, pana la noua statie de calatori, de la Terminalul Sosiri Aeroportul International…

- Linia de cale ferata care leaga Gara de Nord de Aeroportul Internațional Henri Coanda este finalizata in proporție de 97%, conform CFR Infrastructura. Aceasta pornește din zona de racordare (fosta Halta Odaile) pe aproximativ 600 m, traseul continua cu o zona de consolidare, in lungime de 900 metri…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a lansat licitație pentru proiectarea și construirea pasajului rutier de la Drajna, județul Calarași. Acesta va traversa calea...

- Calea ferata Pascani – Suceava – Darmanesti va fi reabilitata pe o lungime de 70 de kilometri, viteza maxima de circulatie urmand sa creasca la 160 de km/h, a anuntat, joi, presedintele Consiliului Judetean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur. Potrivit lui Flutur, Compania Nationala de Cai Ferate CFR – SA…

- Compania Naționala de Cai Ferate ,,CFR” – SA a solicitat Consiliului Județean Suceava emiterea certificatului de urbanism necesar elaborarii documentației pentru autorizarea executarii lucrarilor de construcții in cadrul Proiectului Reabilitarea liniei de cale ferata Pașcani – Darmanești. Anunțul a…