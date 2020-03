Stiri pe aceeasi tema

- Martin Tudor – fost antrenor cu portarii la echipa naționala a Romaniei și jucator al Stelei, CFR-ului sau Universitații Cluj – s-a stins din viața la numai 43 de ani. Martin Tudor a jucat de-a lungul carierei la Jiul Petroșani (1996/1997), Olimpia Satu Mare (1997-1999), Steaua București (1999-2005),…

- Ilie Barbulescu a murit noaptea trecuta in locuința sa din Pitești, la varsta de 62 de ani. Fostul fotbalist nu avea probleme cardiace și din primele informații, a murit in somn, in urma unui infarct Potrivit primelor informații, fostul fundaș ar fi decedat in somn in urma unui infarct, acasa,…