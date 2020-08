Stiri pe aceeasi tema

- Un polițist din cadrul Secției Regionale de Transporturi București, testat pozitiv pentru COVID-19, impreuna cu soția și cei doi copii, unul dintre ei sugar, a fost „uitat” acasa. Ambulanța a venit dupa doua zile și medicii au decis sa ramana la domiciliu, insa starea s-a agravat.Citește și:…

- Autoritatile din diferite state din SUA transmit un semnal de alarma privind cresterea numarului de infectari cu noul coronavirus in randul populatiei tinere, conform CNN. Florida, Carolina de Sud, Georgia, Texas si alte state care s-au redeschis printre primele raporteaza numar mare de infectari in…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Nadlac – judetul Arad au depistat zece cetateni din Afganistan, sapte adulti si trei minori, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, cu scopul de ajunge in state din vestul Europei. In data de 10.06.2020,…

- Autoritațile au confirmat inca trei decese ale unor pacienți infectați cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Astfel, pana sambata seara, in Romania bilantul total al victimelor a ajuns la 1.176 de persoane, a anunțat Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Deces 1.174 Femeie, 74 ani, județ…

- Ziarul Unirea Mai mulți romani care lucreaza intr-un abator din nord-vestul Germaniei, infectați cu COVID-19 Mai mulți romani, angajați ai unui abator din nord-vestul Germaniei, au fost infectați cu noul coronavirus. Confirmarea vine de la Ministerul de Externe, care nu precizeaza deocamdata și numparul…

- Incepand de astazi, pacienții testați pozitiv care sunt internați la Spitalul Județean de Urgența “Mavromati” Botoșani vor fi transferați la Spitalul de Pneumoftiziologie, spital aprobat prin Ordinul ministrului nr. 555/2020 ca spital suport.

- S-a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de coronavirus in Romania:De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 190 de noi cazuri de imbolnavire. La ATI, in acest moment, sunt internați 238 de pacienți. Pana astazi, 12 mai,…