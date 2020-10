Se mimează progresul la Autostrada Moldovei! ”Ca să nu țipe lumea” Asociația ”Moldova vrea autostrada” atrage atenția ca evoluția proiectului de construcție al autostrazii care urmeaza sa lege Moldova de Ardeal (Ungheni-Iași-Targu Mureș) se deruleaza intr-un ritm nedorit și trage un semnal de alarma in acest sens. Reprezentații acesteia susțin ca derularea contractului de “Completare Studiu de Fezabilitate pentru tronsonul Tg. Mureș-Tg. Neamț” este lenta și ca avem parte de o evoluție extrem de redusa caracterizata de slaba mobilizare a resurselor tehnice și logistice in etapa de realizarea a studiilor geotehnice. ”Se mimeaza progresul ca sa nu țipe lumea, dar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

