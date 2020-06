Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a inregistrat un dosar transmis de Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) prin care se solicita constatarea "calitatii de colaborator al Securitatii" a guvernatorului BNR, Mugur Isarescu.

