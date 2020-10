Se menține un număr ridicat de infectări și în weekend. Cifrele zilei de duminică Grupul de Comunicare Strategica transmite ultimele evoluții ale pandemiei de coronavirus pe teritoriul Romaniei. In sfarșit o veste buna! Vom avea nu unul, ci doua vaccinuri pana la sfarșitul anului Grupul de Comunicare Strategica transmite ca in urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 2.880 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID-19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Bucureștiul, la un pas de carantina. Anunțul premierului Distribuția pe județe a cazurilor Nr. crt. Județ Numar de cazuri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

