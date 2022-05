Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat, duminica, la Romania TV, ca pensia minima in Romania ar putea fi dublata pentru a putea fi considerata una decenta. „O pensie decenta ar trebui sa existe probabil, sa fie undeva 2.500 de lei pensia minima si de acolo in sus sa putem discuta de alt sistem de…

- Ministrul Muncii, Marius Budai a declarat, duminica, la Romania TV, ca pensia minima ar putea crește pana la 2.500 de lei. Asta ar insemna o dublare a pensiei minime existente care ar fi posibila odata cu implementarea noii legi a pensiilor. „O pensie decenta ar trebui sa existe probabil, sa fie undeva…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat, duminica, la Romania TV, ca pensia minima in Romania ar putea fi dublata pentru a putea fi considerata una decenta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Marius Budai a afirmat ca pensia minima ar trebui sa ajunga la aproape 2.500 de lei, acest lucru insemnand o crestere de 2,5 ori fata de valoarea actuala. „O pensie decenta ar trebui sa existe probabil, sa fie undeva 2.500 de lei pensia minima si de acolo in sus sa putem discuta de alt sistem…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a afirmat, miercuri seara, ca pensiile nu pot fi marite diferentiat, acest lucru fiind neconstitutional, intrebat fiind de o femeie in varsta daca nu ar putea fi majorate pensiile mici. Intrebat de un alt pensionar daca ar putea trai cu 1.700 de lei pe luna, ministrul…

- Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Marius Budai, a declarat luni, la Interviurile Digi24.ro, ca problema pensiilor speciale a fost folosita politic pentru a caștiga voturi. Acesta spune ca așteapta de la ceilalți miniștrii „soluții” pentru ca in responsabilitatea sa sunt doar pensiile pe baza de…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat sambata, 16 aprilie, ca inainte de a avea discutii cu specialisti, inclusiv cu cei din domeniul sanatatii si securitatii in munca, dar si cu partenerii sociali nu va exprima un punct de vedere oficial cu privire la propunerea de modificare a programului…

- "Ii informez pe romani ca toate reformele asumate, unele chiar aiurea, in PNRR sunt in grafic, in termenul stabilit, nu eeste niciun pericol.INTREBARE: S-ar mai putea vorbi de majorarea pensiilor?M. Budai: Este una din temele principale ale noastre, ale PSD, pe care le vom susține in Coaliție. Avem…