Se mărește familia NATO în 2023. Suedia și Finlanda fac un pas în față Suedia si Finlanda ar putea adera la NATO din 2023, a estimat duminica secretarul general al NATO, care a reamintit totusi ca decizia depinde de parlamentele turc si ungar. “Ma astept (ca adeziunea sa aiba loc in 2023), dar nu voi garanta data exacta, pentru ca este vorba, bineinteles, despre decizii suverane ale Parlamentului turc si Parlamentului ungar, care nu au ratificat inca acordul”,a spus Jens Stoltenberg intr-un interviu pentru AFP. Amintim insa ca in ciuda precizarilor acestuia, Ungaria si in special Turcia blocheaza din luna mai aderarea celor doua tari nordice la NATO. “Am avut negocieri,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

