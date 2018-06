Stiri pe aceeasi tema

- A existat o perioada in viața planetei noastre cand zilele nu erau mai lungi de 18 ore. In acel moment insa, adica acum mai bine de 1,4 miliarde de ani, Luna era mult mai aproape de Pamant decat in prezent. Cel puțin asta susțin cercetatorii Universitații Wisconsin-Madison. In timp insa, satelitul natural…

- Un studiu prezinta concluzii surprinzatoare despre durata unei zile pe Terra. Cercetatorii de la Universitatea Columbia si Universitatea Wisconsin-Madison au realizat un studiu prin care arata cat de mult a variat durata unei zile pe Terra, in decursul timpului. Astfel, in urma cu 1,4 miliarde de ani,…

- Caracatițele ar putea fi extraterestre, cel puțin asta spun 33 de oameni de știința care au publicat o noua cercetare intr-un jurnal științific. Iar cercetatorii nu spun asta metaforic, ci sugereaza ca oua ar fi putut ajunge pe Pamant grație unui meteorit. O teorie indelung contestata revine in actualitate…

- ”Atat de aproape… și totuși atat de departe” a descris cineva atat de perfect aceste imagini care infațișeaza un barbat aflat la plaja care tanjește din priviri in fața unei femei care se bronzeaza cu picioarele desfacute chiar sub ochii lui. Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000…

- CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, a intalnit-o pe una dintre cele mai apreciate prezentatoare de la noi din țara intr-un moment de maxima relaxare, intr-un centru comercial. Diana Munteanu a incurcat mall-ul cu dormitorul și a comis-o in vazul tuturor.(CITEȘTE ȘI: DIANA MUNTEANU, ANUNT DE ULTIMA…

- Daca mergi la Inviere trebuie sa știi cum va fi vremea, pentru te pregati dinainte pentru o eventuala ploaie. Pentru cei care se intreaba cum va fi vremea in noaptea de Inviere, dar și care este prognoza pentru zilele de Paște 2018, meteorologii au venit in intampinarea acestora. Reprezentanții INMH…

- Catalin Moroșanu a caștigat lupta cu Lukas Krupadziorow, poreclit ”Colosul Poloniei”, meci din gala Superkombat de la Madrid. Catalin a luptat cu toata energia și l-a invins prin decozoe unanima pe polonez, deși fața ii era plina de sange. Catalin Moroșanu l-a trimis de doua ori la podea pe uriașul…

- Un asteroid se indreapta spre Pamant. Acesta va trece razant pe langa planeta, iar stațiile orbitale sunt pregatite sa foloseasca arme nucleare in caz ca acesta se abate de la traiectorie.