- Muzica data in boxe la maxim pana dimineața, cat și lucrarile facute in apartament la ore nepotrivite vor aduce de acum amenzi uriașe pentru cei ce le fac. Un sondaj plaseaza țara noastra pe locul 5, cei care au vecinii cei mai rai.

