Tarifele pentru colectarea gunoiului vor creste in toata tara. Aceasta scumpire se datoreaza unor noi modificari legislative care prevad colectarea separata a deseurilor in absolut toate localitatile, dar si construirea unor insule ecologice digitalizate. Tarifele pentru toate aceste servicii de salubrizare vor fi stabilite de o singura instituție, mai exact de catre Autoritatea Nationala de […]