- Contextul economic si social impun o masura de majorare a salariului minim, pentru ca in Romania nu se poate trai cu salariul minim, a declarat, sambata, ministrul Muncii, Marius Budai, pentru Digi24. „Contextul economic si social impun o masura de majorare a salariului minim. Inteleg ceea ce spune…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți, 20 septembrie, ca premierul și liderul PNL, Nicolae Ciuca, nu poate sa le ceara social-democraților sa nu mai anunțe public masuri de sprijin pentru populație.Afirmațiile liderului PSD vin dupa ce Libertatea a scris luni seara, 19 septembrie, ca premierul…

- Marius Budai, ministrul Muncii, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa la Neptun, ca social-democratii propun coalitiei majorarea salariului minim. „PSD va propune in coalitia politica majorarea salariului minim pana la 3.000 de lei (fața de 2.550 de lei cat este in prezent – n.r.) cu pastrarea…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a dat declarații de ultim moment, in cadrul emisiunii In fața națiunii de la Antena 3, in care a vorbit despre majorarea salariului minim și despre aplicarea salariului minim european in Romania.