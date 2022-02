Se majorează producția mondială de petrol. Ce spun marii producători Marii producatori de petrol anunța ca vor majora producția in luna martie. Este raspunsul venit dupa ce mai multe țari au cerut acest lucru. Motivul: prețurile in creștere la carburanți. Grupul OPEC este format din Organizația Statelor Exportatoare de Petrol și alți mari producatori. Aceștia au decis sa continue creșterea producției de țiței in martie cu 400.000 de barili pe zi, noteaza Reuters. Odata cu relaxarea restricțiilor a crescut și cererea. Prețul petrolului a afost influențat recent și de tensiunile din Europa și Orientul Mijlociu. Anul trecut, preturile titeiului au crescut cu 50% pe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

