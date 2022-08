Se majorează pensiile în România. Marius Budăi a spus procentul Ministrul Muncii, Marius, Budai, a anunțat astazi majorarea pensiilor, dar și a salariilor. El susține ca este vorba despre o majorare de 5,1% a pensiilor, insa in momentul in care se va lua decizia finala, aceasta va fi anunțata. „De la 1 ianuarie 2022 am avut o majorare a pesiei minime cu 25% si o majorare a punctului de pensie cu 10%. Noi in PSD am discutat si vom propune coalitiei o majorare mai mare decat formula din lege, care ar fi trebuit ca acum sa fie majorate pensiile cu in jur de 5,1%. Vom anunta in curand cu cat se vor majora exact”, a declarat ministrul Muncii, la Antena 3. Și salariul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

