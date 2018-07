SE MAJOREAZA bursa „Bani de liceu” si plafonul pe membru de familie. Detalii aici

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației Naționale (MEN) a lansat in consultare publica, saptamana trecuta, proiectul de Hotarare a Guvernului prin care se majoreaza cuantumul sprijinului financiar acordat beneficiarilor Programului național de protecție sociala „Bani de liceu”, precum și plafonul venitului/membru de familie,…

- Guvernul a majorat joi, printr-o hotarare, majorarea plafonului de venit brut lunar pe membru de familie la 250 de lei pentru programul „Euro 200”, care consta in acordarea unui ajutor financiar elevilor si studentilor pentru a-si achizitiona calculatoare. In sedinta Executivului a fost aprobat si noul…

