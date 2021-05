Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare parte dintre angajatii Termocentralei Mintia au depus cereri pentru a fi inclusi pe listele de disponibilizari de la Complexul Energetic Hunedoara (CEH), 530 dintre cei aproximativ 700 de salariati ai unitatii fiind dispusi sa plece din companie, releva datele centralizate vineri de…

- Munca la stat a devenit in Romania, din multe puncte de vedere, mai convenabila pentru unii concetațeni. Dincolo de siguranța locului de munca sau de criteriile de perfomanța greu de identificat (pe care și Guvernul vrea sa le introduca in lege), raman salariile și sporurile pe care bugetarii le…

- Sub președinția Preafericitului Parinte Cardinal Lucian Mureșan, la Blaj, a avut loc luni, 12 aprilie 2021, sesiunea extraordinara a Sinodului Episcopilor Bisericii Romane Unite cu Roma, Greco-Catolica. Sinodul s-a intrunit sa aleaga noul episcop de Cluj-Gherla. Sinodul Episcopilor ii reunește pe toți…

- Executivul a aprobat, vineri, o hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Noua casa”, conform News.ro. Citește și: Noi MARTURII despre crimele de la spitalul din Sibiu: Angajații ATI mizau pe internații…

- Mai mult de jumatate dintre angajatii romani (55%) continua sa lucreze partial sau exclusiv de la birou, la ora actuala, arata un sondaj de specialitate realizat de unul dintre cei mai importanti dezvoltatori de birouri clasa A din Romania. Din ponderea totala, 17,3% afirma ca lucreaza partial de la…

- Construcția acestui combinat a durat 12 ani și a devenit un succes național mai repede decat s-ar fi așteptat oricine. 15.000 de oameni lucrau aici in anul Revoluției, iar capacitatea fabricii era de peste 100.000 de animale.S-a menținut la același nivel și in primii ani de dupa Revoluție. In 1991,…

- Diana Sosoaca, scandal la Ministerul Economiei pentru ca nu a fost primita de Claudiu Nasui sa vorbeasca despre greva minerilor Senatorul Diana Șoșoaca a mers luni la Ministerul Economiei. Avocata s-a dus sa discute cu ministrul Claudiu Nasui despre greva minerilor, dar nu a fost primita pentru ca ministrul…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va avea marti consultari politice cu omologul sau din Republica Slovaca, Ivan Korcok, cu ocazia vizitei pe care acesta o efectueaza la Bucuresti, informeaza luni MAE. "Vizita reprezinta o noua ocazie pentru reconfirmarea caracterului excelent…