Se lucrează zi și noapte pe A7. Lucrările au înaintat considerabil în ultimele săptămâni Lucrarile la autostrada A7 au avansat considerabil pe lotul 4 Buzau – Focșani. Firmele lui Umbrarescu au inceput sa lucreze in ultimele zile din septembrie, iar in aproximativ o luna au capatat un avans considerabil. Lucrarile au inceput in data de 28 septembrie, iar Umbrarescu are la dispoziție 20 de luni pentru finalizarea tronsonului 4. Cele patru tronsoane ale Autostrazii Buzau -Focșani (Secțiune a A7 ) vor avea o lungime insumata de 8.44 km și vor realiza efectiv prima legatura rutiera de mare viteza dintre Muntenia și Moldova. Grindeanu a laudat seriozitatea constructorului Ministrul Transporturilor,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a laudat din nou seriozitatea constructorului bacauan Dorinel Umbrarescu, cu ocazia semnarii contractului pentru un lot din A1 Lugoj – Deva. Firmele „regelui asfaltului” au ajuns cu aceasta ocazie la contracte in valoare de 9 miliarde de lei cu CNAIR. Dupa…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, și reprezentantul asocierii de firme care a caștigat contractul, Dorinel Umbrarescu, au semnat astazi, la Timișoara, contractul pentru proiectarea și execuția secțiunilor E și D din Lotul 2 al Autostrazii Lugoj – Deva, adica sectorul cu tuneluri care a dat…

- Sectorul lipsa de pe Autostrada Sibiu – Nadlac are constructor. UMB a caștigat licitația pentru lotul Margina – Holdea Sectorul lipsa de pe autostrada Sibiu – Nadlac are in sfarșit un constructor. Compania romaneasca UMB a caștigat licitația pentru proiectarea și execuția autostrazii cu tuneluri Lugoj…

- Firmele constructorului bacauan Dorinel Umbrarescu au caștigat licitația pentru proiectarea și execuția autostrazii cu tuneluri Lugoj – Deva, a transmis joi, la Timișoara, ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu. Anunțul oficial privind desemnarea caștigatorului era așteptat chiar de luni, la termenul…

- VEST – Cu contestații pe aproape fiecare lot și cu precedente neplacute la CFR (6-8 ani pentru execuția unor proiecte), e puțin probabil ca linia ferata Caransebeș-Arad sa fie modernizata pana la termenul limita prevazut in PNRR, adica 2026! O spun cei de la Asociația Pro Infrastructura (API), cea mai…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, reacționeaza la amenințarile sindicaliștilor TAROM cu privire la blocarea activitații companiei din cauza refuzului conducerii de a satisface pretențiile financiare ale angajaților. Grindeanu amintește ca doar Romania și Polonia mai au companii naționale…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, luni, la predarea amplasamentului pentru inceperea lucrarilor pe Lotul 1 (Dumbrava – Mizil) al Autostrazii Ploiesti – Buzau ca aceasta autostrada este “extrem de asteptata” si crede ca va fi finalizata in termenele pe care constructorii le au asumat…