Stiri pe aceeasi tema

- O singura Dacia nemaivazuta in ultimii aproape 30 de ani a supravietuit pana astazi si inca mai poate fi intalnita circuland pe soselele din Romania, fiind vorba de un model D Estafette, o dubita in care incap opt oameni si care a fost salvata datorita unui pasionat de masini de epoca, un tanar inginer…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a precizat cine e preferatul sau pentru a conduce fotbalul romanesc in urmatorii patru ani. Alegerile pentru sefia FRF vor avea loc miercuri, candidatii fiind Razvan Burleanu, actualul conducator, Ionut Lupescu, Marcel Puscas si Ilie Dragan. Liviu Dragnea…

- Mai mulți parinți au reclamat – trimițand informații la ȘTIREA MEA , pe site-ul Libertatea.ro – modul in care a fost stabilit calendarul olimpiadelor școlare. Practic, toate competițiile au fost programate intervalul 1-8 aprilie, ceea ce limiteaza dreptul elevilor de a participa la mai multe concursuri.…

- In 2009, cand putini romani se gandeau sa-si cumpere un frigider sau un aragaz de pe internet, trei tineri gaseau momentul ideal sa-si deschida un magazin online cu electrocasnice mari. Desi online-ul reprezinta inca un procent mic din vanzarile din Romania, comparativ cu alte tari, ideea…

- Situatia ramane critica in localitatea Capeni, din judetul Covasna Inundatii in Romania, martie 2018. Foto: ISU. În localitatea Capeni, din judetul Covasna, unde digul de protectie era în pericol sa cedeze sub presiunea viiturii venite pe Râul Olt, situatia ramâne critica,…

- MOL Romania și Fundația pentru Comunitate au anunțat ieri beneficiarii celei de-a treia ediții a Programului MOL – „Permis pentru viitor”. Un numar total de 40 de tineri vor primi sprijin financiar pentru obținerea permisului de conducere – atat pentru plata cursurilor școlii de șoferi, cat și a taxelor…