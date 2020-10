Sambata, 10 octombrie, pe șantierul de la depozitul ecologic din satul Sarbi, comuna Farcașa, mai multe utilaje lucrau de zor la ceea ce s-a transformat in ani epopeea ”Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Maramures”. La prima vedere, finalizarea integrala a proiectului de la Sarbi pare inca departe, aspect confirmat și de faptul ca din 16 octombrie rampa de la Satu Nou de Jos se va inchide, iar gunoaiele nu vor putea fi aduse la Farcașa, depozitul nefiind operațional. Va reamintim ca in ședința de indata din 8 aprilie, consilierii județeni au aprobat alocarea sumei totale de…