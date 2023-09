Reprezentanți ai CFR Calatori informeaza calatorii ca, pana in data de 21 octombrie, se efectueaza lucrari de modernizare pe calea ferata. Calatorii trebuie sa știe ca in aceasta perioada, intre Jibou si Ileanda, calatorii circula cu autobuze cu o capacitate de 50 de locuri. Acestea circula respectand orele stabilite in mersul trenurilor, avand opriri in fiecare stație. In funcție de gara și de locurile de parcare existente, autobuzele pornesc fie din spatele garii, fie chiar din gara. Numarul lor variaza in funcție de gradul de ocupare al trenurilor și de…