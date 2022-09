Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile de modernizare a DJ Otopeni – Tunari sunt aproape de finalizare, deși termenul prevazut in contract era martie 2023. Se lucreaza intens, indiferent de ora, iar marți seara a fost deja turnat stratul de uzura pe segmentul rutier Otopeni. Președintele Consiliului Județean (CJ) Ilfov, Hubert…

- Echipajele ISU au intervenit duminca in 20 de cazuri, pentru indepartarea copacilor cazuti si a elementelor de constructie desprinse de vantul care se manifesta in Capitala si in judetul Ilfov. ”Intervenim pentru gestionarea situatiilor de urgenta aparute ca urmare a intensificarii vantului in Bucuresti…

- Consiliul Județean (CJ) Ilfov a deblocat, miercuri, din fondul de rezerva al județului, banii necesari refacerii blocului din Popești – Leordeni, distrus intr-un incendiu in urma caruia 26 de familii au ramas pe drumuri. Anunțul a fost facut de președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, pe contul sau de…

- O noua gradinița cu program prelungit va fi construita in comuna Ganeasa. Consiliul Județean (CJ) Ilfov a decis, la cererea Primariei Comunei Ganeasa, sa aloce 90% din fondurile necesare realizarii gradiniței ce va avea o capacitate de 60 de locuri, sali de mese, sali de dormit și locuri de joaca. …

- Polițiștii și procurorii DIICOT fac cercetari cu privire la mai multe persoane implicate in traficul de droguri, care aduceau, prin intermediul unor firme de transport, colete cu stupefiante in țara noastra. Anchetatorii au demarat, miercuri, percheziții la suspecți, in mai multe locații din București…

- Aeroportul Baneasa reia cursele de linie incepand de luni. Sunt trei operatori care sunt pot opera de aici: Ryanair, Air Connect si o companie inregistrata in Republica Moldova, Fly One pentru curse tip charter, Baneasa-Chișinau. Aeroportul Baneasa se redeschide, dupa o perioada de 9 ani, iar momentul…

- Accesorii auto si jucarii contrafacute, in valoare de 1,5 milioane de lei au fost descoperite intr-un container in Portul Constanta. Marfurile sosisera din China si erau destinate unor firme din Bucuresti si Ilfov. Garda de Coasta a transmis, joi, ca o echipa comuna formata din politisti de frontiera…

- Lucrarile anuale de intreținere incep luni la cel mai mare gazoduct care transporta gaze din Rusia catre Germania, urmand ca livrarile sa fie oprite timp de zece zile. Guvernele, piețele și companiile sunt ingrijorate ca oprirea ar putea fi prelungita din cauza razboiului din Ucraina, scrie Reuters.…