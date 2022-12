Se lucrează intens la Autostrada A0, noua centură a Capitalei. Când va fi gata Autostrada A0, un șantier gigantic in prezent, care va deveni noua centura a Bucureștiului, este deocamdata pe hartie. Atunci cand va fi gata, șoseaua moderna va ocoli Capitala și care va face legatura cu toate celelalte artere mari și importante. Noua centura moderna a Capitalei are o lungime de aproape 101 kilometri (mai exact, 100,7), iar scenariul actual (și destul de optimist) este ca anul in care vom putea circula pe Autostrada A0 este 2024, scrie site-ul b365.ro. Totuși, peste doi ani, ar trebui sa se se dea in funcțiune doar pe jumatate din noua centura, adica pe cei cei aproximativ 52… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

